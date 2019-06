2019 spring semester “A” and “B” Honor Rolls at Crookston High School



The 2019 spring semester “A” and “B” Honor Rolls at Crookston High School include:

“A” Honor Roll

Grade 12:

Elysa Christensen, Eric Delorme, Brock Heppner, Connor Januszewski, Logan Kostrzewski, Manuella Moratelli, Thea Oman, Hailey Spivey, Hannah Street

Grade 11:

Cassidy Baatz, Mirza Baig, Isaiah Barlow, Kaylee Bergquist, Benjamin Brantner, Scott Cordova, Kasey Cwikla, Zoe Everett, Katherine Geist, Ashlyn Genereux, Emily Gillette, Kathryn Halos, Audrey Harbott, Eliza Meyer, Karly Ostenberg, Michelle Pahlen, Sarah Ryan, Sophia Sanders, Sophia Steiner, Dayen Sundquist, Hannah Tahran, Hannah Thompson, Walker Winjum

Grade 10:

Gavin Anderson, Emma Boll, Emma Borowicz, Dakota Day, Emily Funk, Danielle Haake, Karsten Isaacson, Joslynn Leach, Janae Luckow, Gabriel Montieth, Victoria Proulx, Sophia Rezac, Alyssa Spillum, Easton Tangquist, Ella Weber, Anke Wiersma

Grade 9:

Ainsley Boucher, Jenna Coauette, Isabelle Herberg, Madison Hoiland, Olivia Huck, Breanna Kressin, Hannah Loraas, Clara Meyer, Haden Michaelson, Amelia Overgaard, Mason Owens, Amanda Schultz, Rylee Solheim, Alexia Threatt, Hayden Winjum

Grade 8:

Mackenzie Aamoth, Zara Baig, Carly Brown, Halle Bruggeman, Grace Fischer, Anna Funk, Lily Groven, Nathan Kelly, Amber Olslund, Libby Salentine

Grade 7:

Emily Boucher, Amelia Cordova, Emma Gunderson, Ny Nhu Nguyen, Isabelle Smith, Brannon Tangquist, Isaac Thomforde, Brekken Tull, Halle Winjum

“B” Honor Roll

Grade 12:

Jonathan Abeld, Sydney Anderson, Caden Bruley, Ava Davidson, Jada Dillabough, Hannah Emanuel, Elise Erdmann, Blake Fee, Nicholas Garmen, Isabella Gatica, Brandi Gornowicz, Nicholas Haugen, Rachel Hefta, Adriana Isum, Robert Janorschke, Tanner Janorschke, Logan Johnson, Katelyn Jones, Christopher Kazmierczak, Allison Larson, Jaden Lubarski, Muira MacRae, Lukas Meier, Maria Olson, Samuel Overgaard, Dilon Owens, Karly Resendiz, Jack Ricord, Samuel Sanchez, Logan Schultz, Kylie Solheim, Gina Visness, Skylar Weiland, Jessica Willits

Grade 11:

Blaine Asman, Sawyer Bernd, Josue Bernia, Kaydin Brule, Caden Buss, Brady Butt, Morgan Coauette, Joseph Doda, Claudia Dumrongkietiman, Brinna Egeland, Elizabeth Erdman, Angel Fuentes, Jasmin Hanson, Anna Huck, Brylee Lessard, Lisa Lindemoen, Allie Love, Caden Osborn, Karen Perez-Gonzalez, Justin Pietruszewski, Gavin Salem-Boman, Leyton Salentine, Madison Salentine, Lily Sandman, Caleb Sannes, Nicholas Schulz, Jade Selzler, Peytience Stewart, Gretchen Theis, Heather Visness, Quinn Westlake, Alexis Wilkens,

Grade 10:

Shelby Aamot, Chloe Alcozer, Zachary Brown, Carter Bruggeman, Chloe Bruley, Amber Cymbaluk, Nolan Dans, Breyden Dembiczak, Noah Dragseth, MacKenze Epema, Linnea French, Jasmine Haglund, Jayden Hulst, Andrew MacGregor, Jacob Miller, Jacob Solie, Catherine Tiedemann, Jaxon Wang, Cameron Weiland, Lucas Winger

Grade 9:

Blaine Andringa, Morgen Arguelles, Noah Barlow, Aleah Bienek, Joseph Brule, Bailey Cameron, Evan Christensen, Erik Coauette, Cade Deleon, James Deleon, George French, Jackson Garmen, Jacob Hesby, Brianna Kelly, Hannah Lindemoen, Justin Lindgren, Ava Lopez, Logan Melvie, Gage Nelson, Grant Nelson, Ellie Nesseth, Luke Noah, Claire Oman, Emma Osborn, Angelica Perala, Ally Perreault, Quinn Siegle, Mallorie Sundeen, Dawson Willits

Grade 8:

Ryan Abeld, Macy Amiot, Jack Anderson, Jaren Bailey, Ethan Boll, Abigail Borowicz, Ethan Bowman, Kayla Brekken, Hannah Brouse, Brianna Colborn, Jack Doda, Stella Duden, Ethan Erdman, Dokken Erdmann, Macy Fee, Summer Goulet, Thor Harbott, Megan Haugen, Deondre Isum, Ella Kiel, Hunter Knutson, Xander Kuchan, Julia Lallier, Hannah Leckie, Alexander Longoria, Tatum Lubinski, Kailee Magsam, Jocelyn Midboe, Timothy Sanchez Jr., Katelynn Schulz, Jenna Seaver, Emily Shea, Nathan Stenberg, Emilee Tate, Braxton Volker, Brianna Wardner, George Widman, Gavin Winger



Grade 7:

Hope Alexander, Karlie Arthur, Kristine Bernd, Caden Boike, Coral Brekken, Richard Burch, Katelyn Christensen, Carter Coauette, Koda Donarski, Jia Gaber, Clay Hanson, Marissa Haugen, Nathan Johanneck, Brady Lindo, Edward Luckow, Blake Melsa, Lucas Miller, Natalie Narvaez, Morgan Nelson, Spencer Ness, Gabriel Noah, Isaac Ramirez, Jackson Reese, Madisyn Sanders, Esmeralda Saucedo, Brooke Simpkins, Cassie Solheim, Reese Swanson, Nashalie Tellez, David Threatt, Frankie Torvinen, Evin Trudeau, Bailey Turnwall, Brandon Wandrie, Wyatt Wilkens