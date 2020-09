Mrs. Lax's kindergarten class at St. Mary's.

St. Mary's kindergarten class, front from left: Josie Pelzel, Coraline Mathiowetz, AlleeJane Hoffmann, and Preston Rothmeier. Second row: Avery Cook, Bennett Braulick, Piper Ibberson, and Mrs. Diane Lax. Third row: Leo Schultz, Jack Heiderscheidt, Jack Sellner, and Rosie Pietig. Fourth row: MJ Wagner, Emma Schmid, Brogan Braulick, and Bryce Fischer. Back row: Ralyn Krebs, Leo Seidl, and Quinn Cook.